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Баттон: буду очень рад, если Алонсо окажется в «Мерседесе»

Баттон: буду очень рад, если Алонсо окажется в «Мерседесе»
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Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон порассуждал, кто может заменить семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в составе «Мерседеса». Напомним, начиная с сезона-2025 Хэмилтон будет представлять «Феррари».

«Мерседесу» пора поломать голову над тем, кто будет напарником Джорджа Расселла в следующем сезоне. Может быть, им станет Фернандо Алонсо, который, похоже, вообще не собирается завершать гоночную карьеру. Кто знает? Нужно немного подождать, чтобы узнать ответ.

Я лично буду очень рад, если Алонсо окажется в «Мерседесе». Да, ему уже 42 года, но он по-прежнему обладает мотивацией. Он садится за руль машины или картинга почти каждый день и всё ещё находится в прекрасной физической форме. Думаю, он мог бы стать отличным напарником для Расселла», – приводит слова Баттона Sky Sports.

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