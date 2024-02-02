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Источник: Риккардо рассматривается в качестве кандидата на место в «Мерседесе»

Источник: Риккардо рассматривается в качестве кандидата на место в «Мерседесе»
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо может заменить в составе «Мерседеса» семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который будет представлять «Феррари» начиная с сезона-2025, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в «Мерседесе» считают австралийского гонщика подходящим кандидатом на роль основного пилота команды.

При этом Даниэль Риккардо также рассматривается в качестве возможной замены мексиканского гонщика Серхио Переса за рулём болида «Ред Булл». Сам Риккардо при этом неоднократно заявлял, что его мечтой является возвращение в «Ред Булл».

Напомним, накануне, 1 февраля, стало известно, что Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» в конце этого года и станет пилотом «Феррари» начиная с сезона-2025.

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