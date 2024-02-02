«Макларен» представил новый дизайн комбинезонов на сезон-2024 Формулы-1

Пресс-служба команды Формулы-1 «Макларен» представила новый дизайн комбинезонов, в которых пилоты Ландо Норрис и Оскар Пиастри будут выступать в сезоне-2024.

Фото: https://twitter.com/McLarenF1/status/1753432916867056127/photo/1

«Представляем наши гоночные костюмы 2024 года вместе с Оскаром на тесте болида MCL36 на трассе «Поль Рикар», — говорится в сообщении, опубликованном на странице команды в социальной сети Х (ранее Twitter).

В сезоне-2023 Формулы-1 «Макларен» занял четвёртое место в таблице Кубка конструкторов, набрав 302 очка. Победителем стала австрийская команда «Ред Булл», заработавшая 860 баллов. Ландо Норрис финишировал на шестом месте в личном зачёте пилотов с 205 очками, а Оскар Пиастри завершил сезон на девятой строчке таблицы общего зачёта, набрав 97 очков.