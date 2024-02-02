Алекс Албон рассказал, какой получилась новая ливрея «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился впечатлениями от первого знакомства с новой ливреей машины 2024 года, презентация которой состоится в грядущий понедельник, 5 февраля.

«Всем привет, это Алекс. Я собираюсь впервые увидеть машину этого года. Посмотрим на ливрею. Вы, ребята, пока ещё этого не видели, но у меня привилегия (смеётся).

Эй, а мне нравится. Это эволюция прошлого года. Синий цвет по-прежнему привлекает внимание, у нас стало больше спонсоров… Думаю, это хорошо. Я могу увидеть больше деталей на ливрее. Самое главное, машина смотрится быстрой. Это касалось и предыдущей машины, но эта ещё лучше. Да, думаю, она выглядит готовой к гонкам», — приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».