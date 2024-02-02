Уиндзор: «Ред Булл» предложил Албону трёхлетний контракт

Авторитетный британский обозреватель Питер Уиндзор заявил, что австрийская команда «Ред Булл» предложила трёхлетний контракт действующему пилоту «Уильямса» Алексу Албону, который вступит в силу в 2025 году.

«Насколько я понимаю, «Ред Булл» предложил Албону трёхлетний контракт, который вступит в силу в 2025 году. Думаю, что вы увидите его вместе с Максом Ферстаппеном в «Ред Булл». Не могу представить, что он откажется от этого. И, насколько я понимаю, это достоверно на 90%», — сказал Уиндзор в рамках эфира на своём YouTube-канале.

Отметим, что Албон уже выступал за «Ред Булл», проведя за австрийский коллектив часть сезона-2019 и сезон-2020, по окончании которого был заменён на мексиканца Серхио Переса.