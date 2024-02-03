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Ваулз — о седьмом месте «Уильямса»: это совсем не успех, я хочу большего для этой команды

Ваулз — о седьмом месте «Уильямса»: это совсем не успех, я хочу большего для этой команды
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Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что не считает успехом седьмое место команды в прошлом сезоне, несмотря на то что это лучший результат коллектива в Кубке конструкторов с 2017 года.

«Если вы почувствовали вкус успеха, вы захотите держаться за него до конца. Но, с другой стороны, мы за весь сезон набрали столько же очков, сколько топ-команда может заработать за один уикенд.

Прошлый сезон был успешным, если посмотреть на то, где мы были раньше. Но на самом деле это совсем не успех. Я не хочу таких результатов для этой команды. Я не хочу, чтобы наше будущее было связано с седьмым местом. Я хочу большего», – приводит слова Ваулза RaceFans.

Напомним, минувший сезон стал дебютным для Ваулза на посту главы «Уильямса». Он пришёл в команду в январе 2023 года.

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