Виталий Петров верит, что Льюис Хэмилтон сможет завоевать восьмой титул в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, пилот программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров высказался о том, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон перейдёт из «Мерседеса» в «Феррари» перед стартом сезона-2025.

«Это не было неожиданностью — ведь очень многие успешные пилоты проходят через «Феррари», и любой пилот хочет оказаться в этой команде, в лучшей команде в истории. И думаю, если Льюис сможет снова взять титул в «Мерседесе», а потом повторить это достижение за рулём «Феррари» — это будет очень красиво. И думаю, у него может получиться. Даже если не получится в «Мерседесе», в «Феррари» у него будет в запасе несколько лет, чтобы показать себя. Вспомните, как тот же Шумахер в возрасте за 40 мог завоёвывать подиумы в «Мерседесе».

Очень интересно будет посмотреть за сражением между Льюисом и Леклером. И конечно, главный вопрос сейчас — кто займёт место Льюиса в «Мерседесе». Команде очень повезло, что у неё сейчас есть такой быстрый пилот, как Расселл. Посмотрим, кого посадят во второй автомобиль. Ждать осталось недолго — не больше года. Но и этот сезон обещает стать очень интересным и для Льюиса, и для его соперников», — приводит слова Петрова телеграм-канал «СМП Рейсинг».