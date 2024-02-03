Льюис Хэмилтон сделал заявление о своём переходе в «Феррари»

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон высказался о своём грядущем переходе в «Феррари».

«Последние несколько дней были сумасшедшими и наполненными целым спектром эмоций. Мне невероятно повезло. После достижения в «Мерседесе» того, о чём я мог только мечтать в детстве, у меня появилась возможность осуществить ещё одну детскую мечту – управлять красным «Феррари».

Наступил момент что-то изменить и принять новый вызов. До сих пор помню чувство, когда сделал прыжок веры и присоединился к «Мерседесу» в 2013 году. Знаю, некоторые тогда этого не поняли, но я был прав, и то же чувство возникло у меня сейчас. Не могу дождаться возможности увидеть, как я реализую эту возможность и что мы сможем сделать.

Сейчас я не думаю о 2025 годе. Я сосредоточен на предстоящем сезоне и возвращении на правильный путь с «Мерседесом». Я мотивирован больше, чем когда-либо, я в лучшей форме, сосредоточен и хочу помочь «Мерседесу» снова победить. Я на 100% предан своей работе и полон решимости закончить сотрудничество с командой на высоте», — написал Хэмилтона в социальных сетях.