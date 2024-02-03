Инсайдер: «Ред Булл» не рассматривает Албона на замену Пересу

Команда «Ред Булл» не рассматривает действующего пилота «Уильямса» Алекса Албона в качестве замены мексиканцу Серхио Пересу в 2025 году, сообщил инсайдер Томас Махер.

«Ред Булл» в настоящий момент не делает ставку на Алекса Албона, вопреки слухам вокруг. Примечательно, что источник предположил, что новость могла быть игрой со стороны команды Албона, чтобы привлечь внимание «Мерседеса», — написал Махер в соцсети X (ранее Twitter).

Отметим, что Албон уже выступал за «Ред Булл», проведя за австрийский коллектив часть сезона-2019 и сезон-2020, по окончании которого был заменён на мексиканца Серхио Переса.

В минувшем сезоне Албон занял 13-е место в личном зачёте пилотов, семь раз войдя в топ-10 и набрав 27 очков.