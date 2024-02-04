Квят в шутку «позвонил» в «Мерседес» с телефона, а в «Ред Булл» с кошелька

Бывший российский пилот Формулы-1 Даниил Квят в шутливой форме отреагировал на новость о том, что британец Льюис Хэмилтон в сезоне-2025 сменит «Мерседес» на «Феррари».

Квят опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фото, где он «звонит» в немецкую команду с телефона, а в «Ред Булл» с кошелька.

«О чем я мечтаю? Занять место в «Мерседесе» или снова стать гонщиком «Ред Булл»?», — написал Квят.

Напомним, Квят покинул австрийскую команду в 2016 году, после чего перешёл в «Торо Россо». На смену Даниилу пришёл голландец Макс Ферстаппен, который выступает за «Ред Булл» до сих пор. Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году Даниил был резервным пилотом французской команды «Альпин», но место боевого пилота так и не получил.