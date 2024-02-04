Алези: Михаэль Шумахер не захотел бы такого напарника как Хэмилтон

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези прокомментировал новость о переходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025 году.

«Михаэль Шумахер, каким я знал его, знал его понимание и действия, никогда не захотел бы такого напарника как Хэмилтон», — приводит слова Алези Corriere della Sera.

Напомним, Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024 и станет пилотом «Феррари», а в качестве его напарника выступит монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год. Отметим, что на момент перехода в итальянскую команду Хэмилтону исполнится 40 лет.

Ранее Хэмилтон сделал заявление о своём переходе в «Феррари».