Российский пилот Никита Бедрин выиграл две из трёх гонок третьего этапа Арабской Формулы-4, прошедших в Дубае.
В первом заезде Бедрин обошёл Кина Накамуру-Берту и Диона Говду. Максимилиан Попов занял 24-е место.
Арабская Формула-4. Третий этап. Первая гонка:
1. Никита Бедрин – 13 кругов;
2. Кина Накамура-Берта +0,600;
3. Дион Говда +4,150;
4. Фредди Слэйтер +4,754;
5. Кину Аль Азхари +7,417.
В третьей гонке Бедрин снова оказался лучшим, отразив атаки Киану Аль Азхари. Попов стал 23-м.
Арабская Формула-4. Третий этап. Третья гонка:
1. Никита Бедрин – 14 кругов;
2. Киану Аль Азхари +0,631;
3. Кина Накамура-Берта +1,129;
3. Дион Говда +1,435;
4. Фредди Слэйтер +2,062;
5. Зак Скулар +3,290.