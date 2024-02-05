Источник: юниор «Мерседеса» Антонелли опережал всех «на секунды» на дождевых тестах Ф-3

Недавно пилоты Формулы-2 принимали участие в тестах автомобиля Формулы-3 (в силу ограничений на тестирование болидов Формулы-2), и в условиях дождя быстрее всех «на секунды» был итальянский юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Об этом рассказал авторитетный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз.

Отметим, что Антонелли считается одним из претендентов на место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» в 2025 году. Ранее читатели «Чемпионата» отдали его кандидатуре 5% голосов. Также ожидается, что в «Мерседес» могут прийти Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Александер Албон («Уильямс»)), Эстебан Окон («Альпин»), Карлос Сайнс («Феррари»), Валттери Боттас («Стейк») и Нико Хюлькенберг («Хаас»).

Хэмилтон с 2025 года будет выступать за «Феррари».