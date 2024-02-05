Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: юниор «Мерседеса» Антонелли опережал всех «на секунды» на дождевых тестах Ф-3

Источник: юниор «Мерседеса» Антонелли опережал всех «на секунды» на дождевых тестах Ф-3
Комментарии

Недавно пилоты Формулы-2 принимали участие в тестах автомобиля Формулы-3 (в силу ограничений на тестирование болидов Формулы-2), и в условиях дождя быстрее всех «на секунды» был итальянский юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Об этом рассказал авторитетный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз.

Отметим, что Антонелли считается одним из претендентов на место Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» в 2025 году. Ранее читатели «Чемпионата» отдали его кандидатуре 5% голосов. Также ожидается, что в «Мерседес» могут прийти Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Александер Албон («Уильямс»)), Эстебан Окон («Альпин»), Карлос Сайнс («Феррари»), Валттери Боттас («Стейк») и Нико Хюлькенберг («Хаас»).

Хэмилтон с 2025 года будет выступать за «Феррари».

Материалы по теме
Вильнёв назвал пилота, которого «Мерседес» должен подписать после ухода Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android