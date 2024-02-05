Команда Формулы-1 «Уильямс» опубликовала финальный тизер перед презентацией, посвящённой сезону-2024.

«Уильямс» опубликовал финальный тизер перед презентацией:

Напомним, сегодня, 5 февраля, состоятся две презентации команд Формулы-1 — «Уильямса» и «Стейка». Мероприятие британской команды начнётся в 17:40 мск.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 «Уильямс» занял седьмое место в Кубке конструкторов. Команда из Великобритании набрала 28 очков, опередив в таблице «Альфа Таури», «Альфа Ромео» и «Хаас».

Отметим, что «Уильямс» сохранил состав пилотов. За команду продолжат выступать Александер Албон, занявший 13-е место в личном зачёте, и Логан Сарджент, оказавшийся на 21-й строчке таблицы с единственным набранным очком.