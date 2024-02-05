Ваулз заявил, что Сарджент способен сражаться за очки и участвовать в развитии «Уильямса»

Глава «Уильямса» Джеймс Ваулз высказался о перспективах пилотов Алекса Албона и Логана Сарджента в новом сезоне, а также отметил вклад команды в разработку машины 2024 года.

«Команда на протяжении многих месяцев концентрировалась на FW46, и каждый в Гроуве прикладывал огромные усилия для создания машины на этот сезон. Мы стремимся удержать импульс прошлого года, и наша пара гонщиков в лице Алекса и Логана способна стабильно сражаться за очки, одновременно активно участвуя в развитии команды на будущее.

Мы продолжим делать команду на трассе и за её пределами, улучшая инфраструктуру, инвестируя в наших людей и привлекая таких фантастических новых партнёров, как Komatsu.

Конечно, впереди ещё долгий совместный путь, но я знаю, что наши болельщики, партнёры и каждый на базе в Гроуве отдаётся по максимуму ради этой команды-иконы. Да, на это уйдёт время, но поддержка каждого крайне важна, чтобы мы двигались к успеху в предстоящие годы. С нетерпением жду возможности увидеть, что принесёт нам грядущий сезон», — сказал Ваулз на пресс-конференции.