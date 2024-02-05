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Кристиан Хорнер отреагировал на обвинения в «недопустимом» поведении

Кристиан Хорнер отреагировал на обвинения в «недопустимом» поведении
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер кратко прокомментировал информацию, что один из сотрудников «Ред Булл» обвинил его в некоем недопустимом поведении, детали которого не раскрываются.

«Я категорически отрицаю эти обвинения», — заявил Хорнер в интервью изданию De Telegraaf, которое первым сообщило о наличии проблем внутри «Ред Булл».

Ранее австрийский концерн объявил, что проведёт внутри команды Ф-1 независимое расследование обвинений с привлечением внешнего юриста, имеющего опыт в подобных разбирательствах.

«После того как мы узнали о недавних обвинениях, было инициировано независимое расследование. Процесс уже идёт и осуществляется внешним юристом», — сообщала пресс-служба «Ред Булл». От дальнейших комментариев австрийцы отказались.

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