Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кристиан Хорнер отреагировал на обвинения в «недопустимом» поведении

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер кратко прокомментировал информацию, что один из сотрудников «Ред Булл» обвинил его в некоем недопустимом поведении, детали которого не раскрываются.

«Я категорически отрицаю эти обвинения», — заявил Хорнер в интервью изданию De Telegraaf, которое первым сообщило о наличии проблем внутри «Ред Булл».

Ранее австрийский концерн объявил, что проведёт внутри команды Ф-1 независимое расследование обвинений с привлечением внешнего юриста, имеющего опыт в подобных разбирательствах.

«После того как мы узнали о недавних обвинениях, было инициировано независимое расследование. Процесс уже идёт и осуществляется внешним юристом», — сообщала пресс-служба «Ред Булл». От дальнейших комментариев австрийцы отказались.