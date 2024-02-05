«Ред Булл» начал внутреннее расследование в отношении главы команды Кристиана Хорнера

Команда Формулы-1 «Ред Булл» инициировала внутреннее расследование в отношении руководителя гоночного коллектива Кристиана Хорнера. Об этом информирует F1-Insider. По сведениям источника, поводом для разбирательств послужили серьёзные обвинения, выдвинутые одним из сотрудников команды против её босса.

Сообщается, что «Ред Булл» пригласил внешнего юриста, который привык иметь дело с подобными прецедентами. При этом австрийская команда намерена решить вопрос в кратчайшие сроки.

«После того как мы узнали о недавних обвинениях, было инициировано независимое расследование. Процесс уже идёт и осуществляется внешним юристом», — выступила с заявлением пресс-служба «Ред Булл». От дальнейших комментариев команда отказалась.