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«Ред Булл» начал внутреннее расследование в отношении главы команды Кристиана Хорнера

«Ред Булл» начал внутреннее расследование в отношении главы команды Кристиана Хорнера
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» инициировала внутреннее расследование в отношении руководителя гоночного коллектива Кристиана Хорнера. Об этом информирует F1-Insider. По сведениям источника, поводом для разбирательств послужили серьёзные обвинения, выдвинутые одним из сотрудников команды против её босса.

Сообщается, что «Ред Булл» пригласил внешнего юриста, который привык иметь дело с подобными прецедентами. При этом австрийская команда намерена решить вопрос в кратчайшие сроки.

«После того как мы узнали о недавних обвинениях, было инициировано независимое расследование. Процесс уже идёт и осуществляется внешним юристом», — выступила с заявлением пресс-служба «Ред Булл». От дальнейших комментариев команда отказалась.

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