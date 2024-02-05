Источник: «Ред Булл» порекомендовал Хорнеру добровольно покинуть свой пост

Австрийский концерн «Ред Булл» порекомендовал главе команды Формулы-1 Кристиану Хорнеру добровольно покинуть свой пост в связи с начавшимся расследованием, сообщает издание Motorsport-Total.

Также сообщается, что у «Ред Булл» есть материалы о компрометирующем поведении Хорнера, на которых основывается обвинение в недопустимом отношении к одному из сотрудников компании. Детали не раскрываются.

Напомним, ранее австрийский концерн объявил, что проведёт внутри команды Ф-1 независимое расследование с привлечением внешнего юриста, имеющего опыт в подобных разбирательствах. Сам же Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения.

Кристиан Хорнер возглавляет «Ред Булл» с 2005 года и за это время завоевал шесть Кубков конструкторов.