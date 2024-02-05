Глава «Стейка» обозначил задачи команды на новый сезон Формулы-1

Руководитель команды «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео») Алессандро Алунни Брави высказался о задачах команды на предстоящий сезон.

«Мы уверены в нашей машине и команде. Я не буду называть конкретные цели, потому что всегда сложно говорить о цифрах, но наша цель ясна: добиться прогресса в скорости машины и в работе команды. И под этим я подразумеваю все аспекты: от операционной работы на трассах до пит-стопов и стратегии.

Дело не только в скорости машины — каждое наше подразделение должно стремиться сделать шаг вперёд. В этом цель. По ходу сезона мы поймём, на какие места можем рассчитывать, но ключевая цель — стать лучше и лучше справляться со своей работой, чем в сезоне-2023», — сказал Брави на пресс-конференции.