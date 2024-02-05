В «Уильямсе» заявили, что у Албона контракт до конца 2025 года

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз заявил, что контракт Александера Албона с командой действует до конца сезона-2025. Таким образом, Ваулз прокомментировал слухи, что «Ред Булл» предложил таиландскому пилоту трёхлетнее соглашение, вступающее в силу со следующего сезона.

«Алекс подписан «Уильямсом» до конца 2025 года. Я особо не распространялся об этом, потому что не видел необходимости. Так что если вы видите разные сообщения, в особенности одно самое громкое, то в лучшем случае это просто спекуляция.

Мы хотим, чтобы наше совместное путешествие в этой команде было длинным. Мы должны заработать это право. Мы должны продемонстрировать миру, что мы не старый «Уильямс», что мы не смотрим назад, а постоянно двигаемся вперёд.

Встану ли я на пути Алекса, если он получит предложение? На моих плечах лежит ответственность за «Уильямс», и это самое главное. Это ответственность не перед одним человеком, в данном случе Алексом, а перед всей командой. Так что любое решение должно соответствовать долгосрочным задачам команды, а не краткосрочным», — приводит слова Ваулза Motorsport.