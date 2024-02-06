Техдиректор «Стейка» Джеймс Ки раскрыл главные изменения в болиде 2024 года

Технический директор «Стейка» (бывшая «Альфа Ромео») Джеймс Ки высказался о разработке болида C44, который команда представила вчера, 5 февраля.

«Проект C44 появился ещё до моего прихода в команду, я присоединился к этому проекту в середине. Должен отдать команде должное — она проделала фантастическую работу. В Хинвиле отличные специалисты и позитивная рабочая атмосфера.

Создание С44 — это работа не одного человека. Это практически новая машина, сохранились лишь отдельные компоненты в задней части машины. Столь амбициозное направление было выбрано ещё до моего прихода. У машины совершенно новая передняя подвеска, множество изменений в аэродинамике. Мы выбрали много новых направлений, и у каждого из них большой потенциал», — сказал Ки на пресс-конференции.