Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Техдиректор «Стейка» Джеймс Ки раскрыл главные изменения в болиде 2024 года

Техдиректор «Стейка» Джеймс Ки раскрыл главные изменения в болиде 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Технический директор «Стейка» (бывшая «Альфа Ромео») Джеймс Ки высказался о разработке болида C44, который команда представила вчера, 5 февраля.

«Проект C44 появился ещё до моего прихода в команду, я присоединился к этому проекту в середине. Должен отдать команде должное — она проделала фантастическую работу. В Хинвиле отличные специалисты и позитивная рабочая атмосфера.

Создание С44 — это работа не одного человека. Это практически новая машина, сохранились лишь отдельные компоненты в задней части машины. Столь амбициозное направление было выбрано ещё до моего прихода. У машины совершенно новая передняя подвеска, множество изменений в аэродинамике. Мы выбрали много новых направлений, и у каждого из них большой потенциал», — сказал Ки на пресс-конференции.

Материалы по теме
Фото
«Стейк» представил машину и ливрею на сезон-2024
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android