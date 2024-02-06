Александер Албон высказался о своём будущем в Формуле-1 в 2025 году

27-летний пилот «Уильямса» Александер Албон ответил на вопрос по поводу своего будущего в Формуле-1 в 2025 году. Ранее сообщалось об интересе к гонщику со стороны «Ред Булл» и «Мерседеса».

«Посмотрим, время покажет. Я сосредоточен на 2024 годе. Давайте оставим всё как есть. Сейчас всё внимание сосредоточено на том, чтобы убедиться, что мы добьёмся прогресса к 2025 году. Если команда понимает, на каких местах я её вижу, это будет долгосрочный контракт. Либо всё, либо ничего.

Всегда нужно что-то улучшать, и ещё есть области, которые можно сделать лучше. Но в целом, учитывая мой нынешний опыт и то место, где я нахожусь, я чувствую, что заслуживаю машину, на которой можно завоёвывать подиумы и бороться за победы. Больше всего я хочу, чтобы этой командой был «Уильямс», где я прикладывал все свои усилия», — приводит слова Албона Racingnews365.