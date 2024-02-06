Сейвуд: если Хорнер покинет «Ред Булл», уйти может и Эдриан Ньюи

Действующие соглашения Кристиана Хорнера и Эдриана Ньюи с «Ред Булл» являются взаимозависимыми. Об этом у себя в соцсетях рассказал авторитетный журналист Джо Сейвуд. Таким образом, если команду покинет один специалист, другой имеет право разорвать контракт.

Отметим, что Сейвуд всё же подчеркнул, что взаимозависимость контрактов специалистов не подтверждена.

Хорнер занимает в «Ред Булл» пост руководителя команды, а Ньюи является её главным техническим директором.

Напомним, 5 февраля стало известно, что в отношении Хорнера «Ред Булл» проводит независимое расследование с привлечением внешнего юриста. Сообщалось, что глава команды допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Сам же Хорнер, отвечая на вопрос о начавшемся скандале, заявил, что категорически отрицает все обвинения.