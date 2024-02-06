Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» рассказали о расследовании в отношении Хорнера

В «Ред Булл» рассказали о расследовании в отношении Хорнера
Комментарии

В австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл» дали комментарий по поводу расследования в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера.

«Этот процесс, который уже идёт, осуществляется внешним специалистом-барристером.

Компания крайне серьёзно относится к этим вопросам, и расследование будет завершено как можно скорее. В данный момент нецелесообразно давать дальнейшие комментарии.

Больше ничего не добавляется, чтобы обеспечить целостность расследования», — заявил источник в «Ред Булл».

5 февраля стало известно, что в отношении Хорнера «Ред Булл» инициировал внутреннее расследование, поводом для которого послужило «компрометирующее поведение» Кристиана по отношению к одному из сотрудников компании.

Материалы по теме
Названа первая реакция жены Хорнера после скандальных обвинений против мужа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android