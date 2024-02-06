В «Ред Булл» рассказали о расследовании в отношении Хорнера

В австрийской команде Формулы-1 «Ред Булл» дали комментарий по поводу расследования в отношении руководителя команды Кристиана Хорнера.
«Этот процесс, который уже идёт, осуществляется внешним специалистом-барристером.
Компания крайне серьёзно относится к этим вопросам, и расследование будет завершено как можно скорее. В данный момент нецелесообразно давать дальнейшие комментарии.
Больше ничего не добавляется, чтобы обеспечить целостность расследования», — заявил источник в «Ред Булл».
5 февраля стало известно, что в отношении Хорнера «Ред Булл» инициировал внутреннее расследование, поводом для которого послужило «компрометирующее поведение» Кристиана по отношению к одному из сотрудников компании.