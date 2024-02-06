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«Я был в Брэкли». Валттери Боттас высказался о возможном переходе в «Мерседес»

«Я был в Брэкли». Валттери Боттас высказался о возможном переходе в «Мерседес»
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Пилот «Стейка» Валттери Боттас поделился мыслями по поводу своего возможного возвращения в «Мерседес», где он выступал в течение пяти сезонов. В 2025 году немецкую команду покинет семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Британский гонщик решил присоединиться к «Феррари».

«Недавно я был в Брэкли. Не то чтобы на базе «Мерседеса» — я там занимался кое-чем другим. С Тото по телефону ещё не разговаривал. Но, очевидно, моим приоритетом является проект «Ауди». А если с ним не получится, то на самом деле нет такой команды, в которую я бы не пошёл. Скажем так — всё возможно, но у меня есть приоритеты и свой список», — сказал Боттас в интервью Sky Sports.

Ранее Валттери высказался о решении Хэмилтона сменить «Мерседес» на «Феррари».

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