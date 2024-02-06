Российский электромобиль Atom получил обновлённый дизайн

Создатели Atom представили обновлённый дизайн российского электромобиля. Новинка получила более эффективный с точки зрения аэродинамики кузов, у неё улучшилась управляемость и снизился уровень шума в салоне.

Российский электромобиль Atom Фото: Atom

Дизайнеры переработали колёсные арки и спойлер на крыше, а также форму зеркал заднего вида. Обновлённый облик придаёт автомобилю более динамичный образ, а представлен он будет в семи разных цветах.

Российский электромобиль Atom Фото: Atom

Напомним, серийное производство Atom планируется начать в 2025 году. Запас хода автомобиля оценивается в 500 километров, а мощность его силовой установки составит 205 лошадиных сил. 100 км/ч Atom набирает за восемь секунд.

Российский электромобиль Atom Фото: Atom

Одной из главных отличительных черт Atom станет интеграция необычных IT-возможностей. По задумке авторов проекционный дисплей дополненной реальности будет выводить дополнительную информацию прямо на лобовое стекло, а аккаунт в облачном сервисе Atom.ID позволит переносить личные настройки в любой электромобиль Atom.