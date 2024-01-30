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В России запатентовали электромобиль в стиле Tesla Cybertruck и ВАЗ-2104

В России запатентовали электромобиль в стиле Tesla Cybertruck и ВАЗ-2104
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В базе Федерального института промышленной собственности появился патент на электромобиль, внешне напоминающий ВАЗ-2104 и электропикап Tesla Cybertruck. Отмечается, что автором патента выступил предприниматель из Курска, однако более подробной информации о проекте нет.

Запатентованный электромобиль

Запатентованный электромобиль

Фото: Роспатент

В то же время в патентных изображениях угадываются очертания универсала ВАЗ-2104, выполненного в эстетике Tesla Cybertruck и характерных для него рубленных краёв. Не сообщается, каковы дальнейшие планы автора проекта, а также будет ли когда-нибудь этот электромобиль реализован в серийном производстве.

Запатентованный электромобиль

Запатентованный электромобиль

Фото: Роспатент

Отметим, что в данный момент в России разрабатываются и другие электромобили. Так, в декабре в Московском Политехе показали российский электромобиль «Амбер», причём его внешность вызвала неоднозначную реакцию. Вместе с этим стали известны характеристики будущего электромобиля Atom, в котором будет реализован целый ряд необычных IT-возможностей.

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