«РБ» опубликовал тизер нового болида

Пресс-служба гоночного коллектива Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») опубликовала тизер нового болида. Машина, на которой команда будет выступать в предстоящем сезоне, будет называться VCARB02. Презентация болида пройдёт в ближайший четверг, 8 февраля.

«РБ» представил тизер нового болида:

Ранее стало известно, что этот автомобиль сразу получит индекс 02. Ожидается, что ливрея будет повторять концепцию и цвета, которые уже были реализованы «Торо Россо» в последние годы, прежде чем название изменили на «Альфа Таури».

Напомним, по итогам прошлого сезона «Альфа Таури» заняла восьмое место в таблице Кубка конструкторов, заработав 25 очков. Победителем стала австрийская команда «Ред Булл». Пилотами команды являются австралиец Даниэль Риккардо и японец Юки Цунода.