Мекис хочет переманить в «РБ» одного из ведущих инженеров «Хааса»

Команда Visa Cash App RB (бывшая «Альфа Таури») заинтересована в подписании Маттео Пираччини, руководителя отдела по разработке шасси в «Хаасе», сообщает издание Formula1a.uno.

Напомним, в конце января к команде присоединились Тим Госс, ранее ушедший из Международной автомобильной федерации (ФИА) и ставший руководителем технического отдела, и Алан Пермейн, занявший должность гоночного директора.

Также ранее стало известно, что болид команды «РБ» сразу получит индекс 02. Болид, на котором команда будет выступать в следующем сезоне, будет называться VCARB02. Презентация состоится 8 февраля.

По итогам минувшего чемпионата «Альфа Таури» заняла восьмое место в таблице Кубка конструкторов, набрав 25 очков.