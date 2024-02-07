Стали известны результаты Хэмилтона и Алонсо на шинных тестах «Пирелли»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо приняли участие в шинных тестах «Пирелли». Заезды проходили на трассе в Хересе (Испания). Как рассказал у себя в соцсетях известный испанский журналист Формулы-1 Альберт Фабрега, лучшее время круга Алонсо составило 1.18,752, а у Хэмилтона –1.18,936.

Алонсо проехал в Хересе 156 кругов, Хэмилтон — 126. Программы гонщиков в части сбора анализов работы шин отличались.

Напомним, в 2025 году Хэмилтон присоединится к «Феррари», где займёт место испанца Карлоса Сайнса. В 2024 году британец будет продолжать выступать за «Мерседес». Ранее участие в шинных тестах «Пирелли» принимали пилоты «Скудерии» Шарль Леклер и Сайнс.