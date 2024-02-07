Гуаньюй Чжоу попал на обложку китайской версии журнала Elle men

Китайский пилот «Стейка» Гуаньюй Чжоу разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками новыми фотографиями. Чжоу стал героем китайской версии журнала Elle men и попал на обложу издания.

«Февральская обложка», — написал Гуаньюй.

Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу

Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу

Фото: Из личного архива Гуаньюя Чжоу

Напомним, по итогам прошлого сезона Формулы-1 Чжоу занял 18-е место в общем зачёте пилотов, набрав шесть очков. Его товарищ по команде Валттери Боттас был 15-м (10 баллов). Чемпионом стал Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

Недавно «Стейк» представил машину C44, на которой выступит в предстоящем сезоне. Автомобиль выполнен в чёрном и кислотно-зелёном цветах, с белыми вставками спонсоров команды.