Источник: отношения Хорнера с отцом Макса Ферстаппена сильно испорчены

Отношения между руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером и отцом гонщика команды Макса Ферстаппена Йосом сильно испорчены. Об этом информирует Motorsport-Total. В качестве подтверждения этой версии издание отмечает, что впервые слухи о скандале внутри «Ред Булл» появились сначала в голландских СМИ.

А Ферстаппен-младший считается лояльным человеком, чья преданность в первую очередь зависит от двух мужчин: его отца и Хельмута Марко.

Напомним, о расследовании «Ред Булл» в отношении Хорнера стало известно 5 февраля. Сообщалось, что глава австрийской команды допустил «компрометирующее поведение» по отношению к одному из сотрудников компании. Позже стало известно, что речь идёт о девушке. Сам Кристиан все обвинения отвергает, настаивая на своей невиновности.