Марко ответил на откровенный вопрос, стоит ли он за скандалом с Хорнером

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко получил откровенный вопрос относительно скандальной ситуации с руководителем команды Кристианом Хорнером. Ранее стало известно, что австрийский гоночный коллектив проводит независимое расследование в отношении Кристиана. Поводом для него послужило «компрометирующее поведение», которое Хорнер якобы позволил по отношению к одному из сотрудников компании. Позже стало известно, что речь идёт о девушке.

«Стоял ли я на самом деле за заговором против Хорнера? Хорнер за эти годы проделал огромную работу», — приводит слова Марко на своей странице в социальных сетях известный австрийский журналист и главный редактор сайта Motorsport-Total Кристиан Ниммерволл.