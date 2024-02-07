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«Альпин» представила болид на сезон-2024

«Альпин» представила болид на сезон-2024
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Команда Формулы-1 «Альпин» показала автомобиль, на котором будет выступать в предстоящем сезоне.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Королевских гонок» французская команда заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 120 очков. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл» (860 баллов). Пилотами «Альпин» в следующем сезоне будут французы Пьер Гасли и Эстебан Окон. Они же представляли команду в прошлом году.

Завтра, 8 февраля, презентацию проведёт «РБ» (бывшая «Альфа Таури»).

Расписание оставшихся презентаций команд Ф-1:

8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»);
12 февраля – «Астон Мартин»;
13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».

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