После неудачного сезона и массовых увольнений «Альпин» попробует перезагрузиться. Начало — в 16:30 мск.

Двойная презентация от команды Ф-1: покажет и болид, и гиперкар. LIVE

Новый сезон Формулы-1 всё ближе: впереди уже четвёртая по счёту презентация. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом» и «Стейком» свою ливрею на 2024 год продемонстрирует «Альпин». Не исключено, что мы увидим и реальный болид А524. Интересно, что французы решили сегодня провести глобальную презентацию своей автоспортивной программы на 2024 год, так что нам также продемонстрируют гиперкар A424 для чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:

7 февраля – «Альпин»;

8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»);

12 февраля – «Астон Мартин»;

13 февраля – «Феррари»;

14 февраля – «Мерседес»;

14 февраля – «Макларен»;

15 февраля – «Ред Булл».

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