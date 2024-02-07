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Команда Формулы-1 «Альпин» проведёт презентацию перед сезоном-2024 — новая ливрея, фотографии, онлайн-трансляция

Двойная презентация от команды Ф-1: покажет и болид, и гиперкар. LIVE
Евгений Кустов
Презентация «Альпин» на сезон-2024 Формулы-1
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После неудачного сезона и массовых увольнений «Альпин» попробует перезагрузиться. Начало — в 16:30 мск.

Новый сезон Формулы-1 всё ближе: впереди уже четвёртая по счёту презентация. Вслед за «Хаасом», «Уильямсом» и «Стейком» свою ливрею на 2024 год продемонстрирует «Альпин». Не исключено, что мы увидим и реальный болид А524. Интересно, что французы решили сегодня провести глобальную презентацию своей автоспортивной программы на 2024 год, так что нам также продемонстрируют гиперкар A424 для чемпионата мира по гонкам на выносливость.

Формула-1. Расписание оставшихся презентаций команд на сезон-2024:

7 февраля – «Альпин»;
8 февраля – «РБ» (бывшая «Альфа Таури»);
12 февраля – «Астон Мартин»;
13 февраля – «Феррари»;
14 февраля – «Мерседес»;
14 февраля – «Макларен»;
15 февраля – «Ред Булл».

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Live Евгений Кустов

Пока до презентации ещё порядка 50 минут, предлагаем вспомнить, как отработали коллеги «Альпин»:

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15:28 Евгений Кустов

У «Альпин» были некоторые проблемы с прохождением краш-тестов нового болида — сначала фронтального, потом бокового. Но, по последним сообщениям, всё в порядке.

15:18 Евгений Кустов

Всем привет! Менее полутора часов остаётся до масштабной презентации в исполнении «Альпин». Перед ней французы опубликовали несколько тизеров — судя по всему, не обойдётся без камуфляжной ливреи, посвящённой титульному спонсору BWT.

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