Чжоу заявил, что заранее узнал об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»

Пилот команды «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео») китаец Гуаньюй Чжоу заявил, что заранее узнал об уходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» по окончании сезона-2024.

«Я знаю Марка, который занимается его и моим менеджментом. Я написал ему [Хэмилтону] заранее, потому что уже знал, что он подписал контракт.

Я никому не сказал, хотя был шокирован. Хотя мне кажется, что «Мерседес» был шокирован ещё больше. Думаю, Льюис просто хочет завершить карьеру пилотом «Феррари». Я не виню его за эти чувства.

Это было очень неожиданно, я не думал, что Льюис уйдёт. Гонщики и особенно чемпионы хотят закончить в «Феррари», но он объявил об этом в начале года. Ему придётся провести в «Мерседесе» ещё целый сезон», — приводит слова Чжоу Racingnews365.