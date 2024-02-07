Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чжоу заявил, что заранее узнал об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»

Чжоу заявил, что заранее узнал об уходе Хэмилтона из «Мерседеса»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот команды «Стейк» (бывшая «Альфа Ромео») китаец Гуаньюй Чжоу заявил, что заранее узнал об уходе семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» по окончании сезона-2024.

«Я знаю Марка, который занимается его и моим менеджментом. Я написал ему [Хэмилтону] заранее, потому что уже знал, что он подписал контракт.

Я никому не сказал, хотя был шокирован. Хотя мне кажется, что «Мерседес» был шокирован ещё больше. Думаю, Льюис просто хочет завершить карьеру пилотом «Феррари». Я не виню его за эти чувства.

Это было очень неожиданно, я не думал, что Льюис уйдёт. Гонщики и особенно чемпионы хотят закончить в «Феррари», но он объявил об этом в начале года. Ему придётся провести в «Мерседесе» ещё целый сезон», — приводит слова Чжоу Racingnews365.

Материалы по теме
Экс-президент «Феррари» отреагировал на новость о переходе Хэмилтона
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android