Стали известны результаты Расселла и Стролла на шинных тестах «Пирелли»

Сегодня в шинных тестах «Пирелли» на испанской трассе в Хересе приняли участие пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и «Астон Мартин» Лэнс Стролл.

Как сообщает итальянское издание formu1a.uno, Джордж Расселл проехал 158 кругов, а Лэнс Стролл — 156. Лучшее время дня, хотя и относительное, учитывая разную программу работы, показал пилот «Мерседеса» — 1:18.259. Лучший круг пилота «Астон Мартин» — 1:19.130.

Накануне тестовую программу в Хересе провели пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Официальные тесты всех команд Формулы-1 перед стартом сезона-2024 продлятся три дня – с 21 по 23 февраля, они пройдут на автодроме «Сахир» в Бахрейне. Утренние сессии состоятся с 10:00 до 14:00 по московскому времени, дневные – с 15:00 до 19:00. Там же с 29 февраля по 2 марта пройдет первый этап сезона – Гран-при Бахрейна.