Мика Хаккинен рассказал, кто окажет давление на Ферстаппена в 2024-м

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен заявил, что в этом сезоне гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Оскар Пиастри окажут давление на доминировавшего в прошлом году пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я многого ожидаю от «Макларена» в этом году. После провального старта прошлого сезона они очень хорошо прогрессировали. Главное, они нашли стабильность.

Ландо Норрис и Оскар Пиастри ← это, пожалуй, самый сильный дуэт пилотов после «Феррари». Они, конечно, пока не дотягивают до нас с Дэвидом Култхардом, но у них обоих есть потенциал стать чемпионами мира.

В прошлом году Пиастри оказывал серьёзное давление на Норриса. В этом году на себе это почувствует и Ферстаппен», — приводит слова Мики Хаккинена Bild.

26-летний голландец Макс Ферстаппен завоевал три чемпионских титула подряд. В 2023 году он выиграл все гонки, кроме трёх.