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«Мы были бы рады 11-й команде». Босс «Альпин» — о решении Ф-1 отказать «Андретти»

«Мы были бы рады 11-й команде». Босс «Альпин» — о решении Ф-1 отказать «Андретти»
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Руководитель «Альпин» Бруно Фамен заявил, что его команда не против добавления 11-й команды в чемпионат Формулы-1, но решение по таким вопросам принимается руководством Формулы-1.

«Мы всегда говорили, что будем рады появлению 11-й команды, если она усилит чемпионат. Но только ФОМ может решать – принимать кого-то или отказать. Они руководят нашим спортом, так что это их компетенция. Они приняли решение, мы его принимаем. Это всё.

У нас было несколько бесед с «Андретти», но не более того. Мы были готовы к сотрудничеству с ними, если бы они получили одобрение. Это было возможно, но мы ни о чём не договорились», — приводит слова Бруно Фамена RacingNews365.

Ранее ФОМ, несмотря на согласие ФИА, отказала «Андретти Кадиллак» в участии в Формуле-1 как минимум до 2028 года. Причиной было объявлено, что «появление 11-й команды само по себе не добавит ценности чемпионату».

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