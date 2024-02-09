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Автор новости про контракт Хюлькенберга извинился за инцидент

Автор новости про контракт Хюлькенберга извинился за инцидент
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Редактор автоспортивного отдела журнала Sports Illustrated Алекс Харрингтон извинился за поданную им информацию о том, что немецкий гонщик Нико Хюлькенберг якобы продлил контракт с командой «Хаас».

«Я сожалею, но после интервью с Нико Хюлькенбергом я написал, что он останется в «Хаас» на 2025 год. По его словам, его ответ на мой вопрос был шуткой. Я не понял этого, спрашивая на эту тему. Полностью признаю свою вину и допущенное мной недопонимание. Извините», — написал Алекс Харрингтон на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Сегодня сперва Алекс Харрингтон дал информацию о том, что Нико Хюлькенберг подтвердил ему продление контракта, затем уже Хюлькенберг опроверг эту информацию, заявив, что это была шутка.

В прошлом сезоне Нико Хюлькенберг занял 16-е место в личном зачете Формулы-1, набрав девять очков.

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