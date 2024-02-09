«Говорит то, что думает». Ален Прост — о Максе Ферстаппене

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост заявил, что он поклонник откровенного стиля Макса Ферстаппена в высказывании своего мнения, даже когда это в конечном итоге вызывает головную боль в паддоке.

«Мне очень нравится этот парень, потому что он отличается от других тем, что говорит то, что думает. Людям может нравиться или нет его мнение, но нужно признать, что у вас оно не обязано совпадать.

Приятно видеть такого гонщика. Мне было очень приятно услышать, что ему также не нравятся спринтерские гонки. Он говорит то, что думает, и не оглядывается на политические игры. Мне это нравится», — приводит слова Алена Проста издание f1i.com

Ранее Макс Ферстаппен критиковал некоторые аспекты Формулы-1: недостатки формата спринтерских гонок, выбор Лас-Вегаса местом проведения Гран-при, назвав городскую трассу скучной и неинтересной.