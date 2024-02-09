Джордан советует «Мерседесу» присмотреться к Феттелю, Култхард — к Алонсо

Бывший владелец одноименной команды Формулы-1 Эдди Джордан заявил, что «Мерседесу» стоит пригласить на место уходящего в 2025 году в «Феррари» Льюиса Хэмилтона четырёхкратного чемпиона Себастьяна Феттеля.

«На месте «Мерседеса» в краткосрочной перспективе я бы присмотрелся к Феттелю. Нынешние машины не сильно сложны для пилотажа, как в былое время, когда нужна была очень крепкая шея. Забавно, болиды не сложные, поэтому пилоты выступают дольше, чем раньше. Поэтому продолжают гоняться Алонсо и другие возрастные гонщики. Впервые в истории Формулы-1 в этом году нет новичков. Это очень печально. Вернёмся к «Мерседесу». Я считаю, что кандидатуру Феттеля рассматривают из-за немецких связей. Куда пошёл Михаэль Шумахер после «Феррари»? В «Мерседес». Есть шанс, что так будет и с Феттелем. Мне нравится Албон, но мне кажется, он скорее заменит Переса в «Ред Булл». Если бы я принимал решение, то присмотрелся бы к Феттелю. Это был бы хороший выбор для «Мерседеса»», – приводит слова Эдди Джордана в беседе с Дэвидом Култхардом Planetf1.

Култхард, в свою очередь, предпочёл бы Фернандо Алонсо.

«А я бы предпочёл Алонсо. Он в гоночной форме, понимает работу мотора, современной машины. И у него есть мотивация», — ответил Култхард.