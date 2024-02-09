Источник: решение по будущему Хорнера в «Ред Булл» будет отложено

Сегодня руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер предстанет на допросе перед независимым юристом в рамках расследования обвинений в неподобающем и контролирующем поведении, которое выдвинула против него сотрудница команды.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники, допрос пройдет на нейтральной территории в Лондоне, а не на базе команды в Милтон-Кейнс. А итоговое решение о будущем Хорнера в «Ред Булл» как ожидается будет принято на следующей неделе, накануне презентции новой машины чемпионской команды, которая состоится 15 февраля.

Сам Кристиан Хорнер отрицает обвинения и обещает бороться за своё имя.

Под руководством Хорнера команда «Ред Булл» выиграла семь чемпионских титулов в зачете пилотов (2010, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022 и 2023 годах.) и шесть в командном (2010, 2011, 2012, 2013, 2022 и 2023 годах).