Магнуссен — об уходе Штайнера из «Хааса»: приятно наблюдать за реальными переменами

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен сообщил, что после ухода Гюнтера Штайнера с поста руководителя команды он увидел реальные перемены в команде.

«Я люблю Гюнтера, у нас с ним выстроились прекрасные отношения за то время, что я был в «Хаасе», но мне также приятно сейчас наблюдать за некоторыми переменами. Реальными переменами.

Я думаю, это здорово, что Аяо Комацу уже обратил внимание на наши основные проблемы, например, на то, что наша траектория развития в минувшем сезоне не выглядела правильной. Конечно, для нас в «Хаасе» сейчас очень волнующие времена», — приводит слова Магнуссена F1i.

Напомним, Штайнер являлся руководителем «Хааса» с момента дебюта команды в «Королевских гонках» в 2016 году. Во главе команды его сменил Аяо Комацу.