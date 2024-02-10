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В Koenigsegg намерены установить рекорд скорости для гиперкаров

В Koenigsegg намерены установить рекорд скорости для гиперкаров
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Исполнительный директор Koenigsegg Кристиан фон Кёнигсегг в интервью шведскому изданию Carup заявил, что в этом году его компания намерена установить новый рекорд скорости для серийных машин. Для заездов выбрана Koenigsegg Jesko Absolut.

«Надеюсь, у нас получится сделать всё уже в этом году. Сейчас мы ищем достаточно длинную прямую, на которой можно было бы перекрыть движение, что оказалось совсем не просто. Вероятно, это будет не в Швеции», — приводит издание слова фон Кёнигсегга.

Koenigsegg Jesko Absolut

Koenigsegg Jesko Absolut

Фото: Koenigsegg

Глава Koenigsegg напоминает, что, согласно расчётам, Jesko Absolut способен развивать скорость свыше 500 км/ч, что в теории делает его самым быстрым гиперкаром планеты. Тем не менее продемонстрировать на практике в Koenigsegg такую скорость ещё не смогли.

Официально зарегистрированный рекорд скорости для серийных гиперкаров в данный момент составляет 490,484 км/ч — столько удалось развить автомобилю Bugatti Chiron в версии Super Sport 300+.

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