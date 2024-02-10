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«Чувствую себя гораздо лучше». Сарджент — о том, что набрал 5 кг

«Чувствую себя гораздо лучше». Сарджент — о том, что набрал 5 кг
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Пилот «Уильямса» Логан Сарджент заявил, что он полностью переосмыслил свой подход к тренировкам и набрал пять килограммов веса по сравнению с прошлым сезоном.

«В межсезонье у меня было время подумать над своим эмоциональным и функциональным состоянием, где мне можно и нужно усовершенствоваться, стать лучше. Я понял, что мне нужно гораздо лучше следить за собой. Раньше я на протяжении всего сезона доводил себя до сильного истощения и это отражалось на моих способностях на трассе.

Функционально я был не на том уровне, который был нужен, и я сделал всё, чтобы исправить это. Например, я набрал пять килограммов веса по сравнению с концом прошлого года, и теперь я чувствую себя гораздо лучше. Я чувствую, что нахожусь в самой лучшей форме, в которой когда-либо был, и смогу добиться максимальных результатов», — приводит слова Сарджента Motorsport.

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