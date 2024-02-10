Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: Гран-при Чикаго будет организован как «европейский» этап

Источник: Гран-при Чикаго будет организован как «европейский» этап
Аудио-версия:
Комментарии

Возможный Гран-при Формулы-1 в Чикаго (США) будет организован как «европейский» этап, сообщает в социальных сетях канал Fastest Pitstop.

Ожидается, что городская трасса будет проходить вокруг 60-тысячного стадиона «Солджер Филд» и включать медленные, средне- и высокоскоростные повороты. Приоритет же будет отдан среднескоростным поворотам, чтобы увеличит вероятность обгонов.

По информации ресурса, сам ивент будет устроен с оглядкой на классические этапы, в отличие от более ярких Гран-при Майами и Лас-Вегаса.

Напомним, в минувшем сезоне руководство Ф-1 впервые в новейшей истории провело этап серии в Лас-Вегасе. Победителем стал трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен, а его ближайшими преследователями оказались Шарль Леклер из «Феррари» и напарник по команде Серхио Перес.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android