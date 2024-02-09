Уиндзор заявил, что увольнение Хорнера может подтолкнуть Ферстаппена к уходу из «Ред Булл»

Авторитетный британский обозреватель Питер Уиндзор выразил мнение, что в случае увольнения Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл» об уходе из команды задумается и трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен.

«Если Кристиан Хорнер покинет команду и Эдриан Ньюи уже не будет так заинтересован в Формуле-1, как это скажется на Максе и характеристиках машины? Когда Росс Браун и его команда ушли из «Феррари», ещё какое-то время всё было нормально. И в этом случае импульс сохранится, так как в «Ред Булл» много хороших специалистов.

Но если подумать об изменениях 2026 года, а затем и 2028-го, когда нас ждут ещё бóльшие перемены, у Макса может появиться мысль: «А та ли это команда «Ред Булл», которую я знаю и люблю? Интересно, а есть ли команды получше?» — рассказал Уиндзор во время трансляции на своём YouTube-канале.