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Ландо Норрис рассказал о переговорах с другими командами перед продлением контракта

Ландо Норрис рассказал о переговорах с другими командами перед продлением контракта
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Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, в конце января подписавший новый долгосрочный контракт с командой, ответил на вопрос о переговорах с другими коллективами Формулы-1.

«Все общаются со всеми, каждый гонщик имеет контакт с каждой командой. Но дело не в том, чтобы просто перебирать контракты в поисках самого выгодного. Дело в том, что может предложить вам одна команда и какие условия может предложить вам другая.

Ситуация одинакова для каждого гонщика. Все пилоты говорили с другими командами о том, что потенциально могли бы объединиться в один прекрасный день, но в моём случае, по сути, дальше разговоров дело не зашло. Вопрос с моим контрактом был закрыт довольно быстро», — приводит слова Норриса Racingnews365.

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