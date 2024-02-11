«Мы должны начать перестройку». Хюлькенберг — об уходе Штайнера из «Хааса»

Немецкий пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался по поводу Гюнтера Штайнера, который покинул пост главы команды после 10 лет работы.

«Джин позвонил мне между Рождеством и Новым годом. Он сообщил мне о своем решении, что было неожиданно. Я правда этого не ожидал и не предвидел.

Я уже несколько раз разговаривал с Гюнтером, а разговаривать с ним всегда интересно. У меня с ним хорошие отношения как в профессиональном, так и в личном плане — именно он в значительной степени ответственен за мое возвращение в Формулу-1.

Он открыл для меня дверь, и отчасти поэтому я сожалею, что он ушел, но это решение Джина Хааса, и мы просто будем двигаться дальше.

Гюнтер внес огромный вклад в коммерческую деятельность команды, и ни для кого не секрет, что сериал Netflix стал таким огромным успехом отчасти благодаря ему.

Нам будет его не хватать, он все это построил, ведь «Хаас — это его концепция, его бизнес-план. И его уход оставит дыры, которые нам придется заполнить — но мы должны начать перестройку», — приводит слова Хюлькенберга Sky Sport Germany.